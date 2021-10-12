Распоряжение главы Республики Карелия от 8 октября 2021 года № 622-р

1. Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; № 9, ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 2418, 2419, 2422; № 11, ст. 2680, 2681, 2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, № 1000202107080003; 6 августа 2021 года, № 1000202108060001; 19 августа 2021 года, № 1000202108190002; 2 сентября 2021 года, № 1000202109020003; 10 сентября 2021 года, № 1000202109100001) следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктами 10, 11 следующего содержания:

"10) осуществлять с 1 ноября 2021 года оказание плановой медицинской помощи гражданам при предъявлении персонального QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (gosuslugi.ru), подтверждающего прохождение вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания (далее - QR-код), справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до обращения за плановой медицинской помощью, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев;

11) организовать совместно с Министерством образования и спорта Республики Карелия и ФГБОУ ВО "Петрозаводский государственный университет" привлечение студентов медицинского факультета и волонтеров к реализации мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в учреждениях здравоохранения Республики Карелия.";

2) в пункте 8.6:

в абзаце первом:

цифры "60" заменить цифрами "80";

после слов "прошли вакцинацию" дополнить словом ", ревакцинацию";

в абзаце третьем после слов "однокомпонентной вакциной" дополнить словом ", ревакцинированных";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Обязать работодателей, получивших паспорт коллективного иммунитета, поддерживать состояние коллективного иммунитета путем организации проведения ревакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) лиц, у которых срок от момента первичной вакцинации или перенесенного заболевания составил более шести месяцев.";

3) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:

"10. Разрешить с 15 октября 2021 года проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, в том числе торжественных и траурных, в помещениях с численностью 50 человек и более, на открытом воздухе с численностью 100 человек и более при предъявлении QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до проведения мероприятия, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев. Разрешить с 15 октября 2021 года проведение всероссийских соревнований, проведение региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий, проведение мероприятий, обязательность которых предусмотрена законодательством Российской Федерации, проведение ярмарок по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), проводимых на открытом воздухе, при предъявлении QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до мероприятия, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев. При проведении мероприятий обеспечить соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты (масок).

Демонстрация кинофильмов, проведение театрально-концертных мероприятий, проведение спортивных и физкультурных мероприятий осуществляется с учетом требований, установленных настоящим распоряжением, к организациям и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими разрешенной настоящим распоряжением деятельности.

Приостановить до 25 октября 2021 года проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий на территории Медвежьегорского, Лоухского, Муезерского муниципальных районов, Калевальского национального района, Костомукшского городского округа.";

4) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:

"не проводить личные приемы граждан.";

5) в абзаце первом подпункта 8 пункта 11.9 слова "документов, подтверждающих прохождение вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо" заменить словами "QR-кода, справки о прохождении вакцинации либо документов,";

6) в пункте 11.10:

абзац одиннадцатый подпункта 1 дополнить словами ", обеспечить вход и нахождение в торговом центре (комплексе) посетителей (потребителей) в возрасте до 14 лет включительно только в сопровождении взрослых.";

в подпункте 2:

в абзаце четвертом после слов "вход и нахождение посетителей" дополнить словами "с 15 октября 2021 года при предъявлении QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев,";

дополнить абзацем следующего содержания:

"С 15 октября 2021 года организациям (индивидуальным предпринимателям), не имеющим паспортов коллективного иммунитета, осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, запретить ее осуществление с 01:00 до 06:00 часов местного времени, за исключением осуществления такой деятельности в объектах дорожного сервиса, расположенных за пределами населенных пунктов и предназначенных для обслуживания участников дорожного движения по пути следования по автомобильным дорогам федерального, регионального значения, на железнодорожных вокзалах (железнодорожных станциях), автовокзалах (автостанциях), в аэропорту "Петрозаводск", в помещениях работающих в указанное время предприятий (организаций) исключительно в отношении работников данных предприятий (организаций). Организациям (индивидуальным предпринимателям), имеющим паспорта коллективного иммунитета, осуществляющим деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков на территории Республики Карелия, разрешить ее осуществление с 01:00 до 06:00 часов местного времени дистанционным способом, в том числе с условием доставки. Данный запрет не распространяется на объекты общественного питания, расположенные в коллективных средствах размещения (гостиницы, хостелы, мотели, отели, туристские базы и иные аналогичные объекты) на территории Республики Карелия;";

7) в пункте 11.24:

в абзаце третьем подпункта 1 после слов "выбора изданий осуществляется" дополнить словами "при предъявлении с 15 октября 2021 года QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев,";

в абзаце первом подпункта 2 после слов "осуществлять при условии" дополнить словами "предъявления с 15 октября 2021 года QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев,";

в абзаце втором подпункта 3 после слов "осуществляться при условиях" дополнить словами "предъявления с 15 октября 2021 года QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев,";

в абзаце первом подпункта 4 после слов "в части предоставления услуг осуществлять" дополнить словами "при предъявлении с 15 октября 2021 года QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев,";

в абзаце втором подпункта 5 после слов "осуществляться при условиях" дополнить словами "предъявления с 15 октября 2021 года QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев,";

8) подпункт 1 пункта 11.27 дополнить абзацем следующего содержания:

"Вход и нахождение посетителей фитнес-центров и плавательных бассейнов осуществляется при предъявлении с 15 октября 2021 года QR-кода, справки о прохождении вакцинации, справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня, справки о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией (COVID19), если со дня выздоровления прошло не более 6 (шести) календарных месяцев.";

9) пункт 11.30 изложить в следующей редакции:

"11.30. До 25 октября 2021 года приостановить посещение организаций социального обслуживания Республики Карелия, предоставляющих гражданам услуги в стационарной форме.".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 3 пункта 1, который вступает в силу с 15 октября 2021 года.

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия А.Е.Чепик







