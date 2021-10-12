В Карелии с 15 октября введут систему QR-кодов

В Карелии с 15 октября вводят систему QR-кодов. Распоряжение об этом подписал глава республики Артур Парфенчиков.

Как сообщил руководитель региона на своей странице в соцсети, все это делается из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией. Поэтому республиканский оперштаб и принял подобное решение.

Теперь при посещение любых общественных мест и массовых мероприятий необходимо предъявлять электронный сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном заболевании или же отрицательный ПЦР-тест, полученный не ранее чем за три дня. Это и кафе, и музеи, и кинотеатры, и фитнес-центры, и бассейны.

Кроме того, с 15 октября кафе и рестораны, которые не получили паспорт коллективного иммунитета, могут работать только с 6 утра до часу ночи. До 25 октября приостанавливается посещение стационаров социального обслуживания. Подростков до 14 лет будут пускать в торговые центры только в сопровождении взрослых.