Киевский суд отправил Медведчука под домашний арест

Печерский районный суд Киева, рассмотрев дело о "схемах импорта угля" из ЛНР и ДНР, отправил председателя политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря. Прокуратура просила избрать мерой пресечения содержание фигуранта дела под стражей, но суд отказал в этом требовании. 12 октября украинский "Перший незалежный" телеканал показал заседание суда в прямой трансляции.

Судья заявила следующее: "В удовлетворении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей касательно Медведчука Виктора Владимировича… отказать​​​. Применить меру пресечения круглосуточный домашний арест до 7 декабря 2021 года включительно".

Как заявил 8 октября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля из ДНР и ЛНР в сговоре с высшим руководством Украины. В связи с этим политика подозревают в госизмене и терроризме.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвала обвинение "безосновательным и фальшивым".