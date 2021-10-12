Когда доллар опустится ниже 70 рублей

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Ралли на энергетическом рынке получает развитие, и это толкает российский рынок к историческим максимумам и помогает рублю и далее отвоевывать позиции у евро и доллара.

USD/RUB в понедельник опускался до 71,55. Это ровно те же уровни, что были в июне этого года и самые низкие значения для пары с июля 2020 года.

Психологически для рынков важно, что снижение под 72 рубля за доллар в конце прошлой недели не запустило усиления продаж рубля.

Намного более ранний сигнал о том, что рубль пользуется спросом благодаря энергии, мы получили от динамики EUR/RUB. Давление на нее стало выраженным и устойчивым начала сентября.

С октября покупки рубля против доллара и евро активизировались, а рынок словно обратил внимание на взлет цен на энергию, перестав считать его временным. Последние недели также восхождение российского рынка ускорилось.

В преддверии старта квартальных отчетностей глобальные инвесторы активно задумались о потенциале роста прибыли экспортно-ориентированных компаний России, выигрывающих от роста цен на нефть и газ. Это объясняет спекулятивный приток капитала в российские акции и рубль из-за рубежа.

Фундаментально на стороне рубля также уже имеющийся профицит торгового баланса в 124 млрд долларов за девять месяцев года (почти вдвое выше, чем годом ранее). Можно говорить о статистике как "зеркале заднего вида" для рынков. Однако сохранение высоких цен на энергию и развитие последнего ралли играет на стороне рубля, все больше убеждая скептиков в изменении глобального цикла сырьевых рынков. Теперь это не хронический "медвежий" рынок, каким он был с 2008-го по 2020 год. Теперь это ранние стадии долгосрочного "бычьего" рынка вследствие недоинвестированности в предыдущие годы.

Как мы ранее уже говорили, для российской валюты это открывает потенциал роста до 60 рублей за доллар в долгосрочной перспективе. Если же не смотреть так далеко, следующей значимой остановкой для USD/RUB до конца года может стать область 68 (минимумы июня 2020), а еще до конца этой недели пара может протестировать 70 рублей.

По евро не будет удивительно, если еще до конца года мы увидим уровни ниже 80 рублей. А на этой неделе от EUR/RUB стоит ожидать ожесточенную борьбу за уровни вокруг 82,5.