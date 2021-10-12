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12 октября 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 12 октября 2021 года № 119 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 12 октября 2021 г.
Опубликован 12 октября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 12 октября 2021 г. № 119


Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) в пункте 19.11:

а) абзац пятый дополнить словами ", за исключением случая, указанного в абзаце шестом настоящего пункта";

б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"Ограничение, предусмотренное абзацем пятым настоящего пункта, не применяется с 21 октября 2021 г. в случае проведения мероприятий в зданиях (строениях, помещениях) организаций, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, при условии наличия у всех посетителей (зрителей) QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода).";

2) в пункте 19.153:

а) абзац третий дополнить словами ", либо QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19, либо QR-код сертификата перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев)";

б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"С 21 октября 2021 г. организациям, осуществляющим проведение спортивных мероприятий, обеспечить соблюдение условия заполнения зала (трибуны) спортивного сооружения не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала (трибуны). Указанное ограничение не применяется в случае проведения спортивного мероприятия при условии наличия у всех посетителей (зрителей) QR-код сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (с даты выздоровления которых прошло не более 6 календарных месяцев) либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, проведенного не более чем за 72 часа до начала мероприятия (не распространяется на лиц, не достигших возраста 18 лет, посещение мероприятий которыми осуществляется без предъявления QR-кода).".



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