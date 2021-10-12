Система QR-кодов вводится в Коми с 21 октября

В Республике Коми вводится система QR-кодов, сообщили в пресс-службе главы региона. Ограничения начнут действовать с 21 октября.

"Она (система QR-кодов - прим.ред.) заработает с 21 октября для посетителей (зрителей) спортивных и культурных мероприятий. На основании решения республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в указ главы Республики Коми о введении режима повышенной готовности внесены соответствующие изменения", - передает ТАСС комментарий пресс-службы.

Подчеркивается, что решение принято в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в регионе и распространением коронавирусной инфекции.