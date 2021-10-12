"Космовэн" Hyundai Staria получил Kinder-версию

Hyundai Motor выпустила новую версию своего полноразмерного вэна Staria - школьный автобус. Спецмашина обозначена приставкой Kinder в названии.

"Космовэн" переоборудовали по специальному техрегламенту для перевозки детей. Так, автомобиль укомплектовали желто-красными маячками на крыше, расправляемым знаком Stop по правому борту, а кузов окрасили в ярко-желтый цвет. По выбору заказчика салон может иметь 11- или 15-местную компоновку.

Каждое кресло оборудовано ремнем безопасности, причем он регулируется по высоте - чтобы удобно было пристегиваться детям всех возрастов. Специальная световая сигнализация оповещает водителя, если кто-то из ребят не пристегнулся. Staria Kinder также укомплектована системой предотвращения столкновений, контролем за движением по полосе, мониторингом "слепых" зон. Спецмашина создана специально для внутреннего рынка Южной Кореи.

Фото: Пресс-служба Hyundai

Напомним, Staria представили в апреле 2021-го. Длина, ширина и высота авто составляют 5255, 1995 и 1990 мм соответственно, колесная база - 3275 мм. Гамма двигателей включает два агрегата - турбодизель объемом 2,2 л и мощностью 177 л.с., а также 240-сильный 3,5-литровый V6, потребляющий как бензин, так и сжиженный нефтяной газ (пропан-бутан). Дизель может агрегатироваться с шестиступенчатой МКП или восьмидиапазонным "автоматом", V6 сочетается только с "автоматом". Привод передний, кузов несущий.

Для машин с АКП можно заказать полный привод с муфтой подключения задней оси. Школьный автобус в Корее стоит от 34,78 млн вон (эквивалент 2,1 млн рублей).