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12 октября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 12 октября 2021 года № 14 "О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 12 октября 2021 г.
Опубликован 12 октября 2021 г.
Вступает в силу 12 октября 2021 г.

Комментарии Российской Газеты

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для новых категорий работников

Я, врио главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю Егоров В.А., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Краснодарском крае, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции оценивается как неблагополучная.

На 12 октября 2021 года зарегистрировано 76608 случаев COVID-19, показатель составил 1349,8 на 100 тысяч населения.

В течение последних двух недель количество ежедневно регистрируемых случаев заболеваний COVID-19 увеличилось с 3,84 (29.09.2021) до 4,2 (11.10.2021) на 100 тысяч населения. Доля внебольничных пневмоний в структуре COVID-19, увеличилась с 18,4% за 37 неделю до 22,3% за 41 неделю. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне высокого уровня других острых респираторных вирусных инфекций.

По возрастной структуре среди заболевших COVID-19 наибольший процент составляют лица, ведущие активный образ жизни - 61% (от 18 до 65 лет), из них работающее население составляет 52%.

Отмечается рост числа заболевших среди работников медицинских организаций, преподавателей и студентов средних профессиональных и высших учебных заведений, а также среди лиц, посещающих общественные места (торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, парки) и пользующихся общественным транспортом.

На 12.10.2021 в Краснодарском крае охвачено 1-й вакцинацией против COVID-19 2036999 человек (56,7% от запланированного населения, 73,6% от поступившей вакцины), законченной вакцинацией - 1957055 человека, или 54,5% от запланированного количества)

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10. Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1 .Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

- работники медицинских организаций;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

- сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

- государственные гражданские и муниципальные служащие;

- работники образовательных организаций;

- работники организаций общественного питания;

- работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- работники организаций туристской индустрии;

- работники транспортных организаций;

- работники организаций в сфере бытового обслуживания.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления:

2.1. в срок до 15.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.12.2021 вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников, учащихся.

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников, учащихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Администрации Краснодарского края:

4.1. принять исчерпывающие меры по реализации настоящего постановления и обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о ходе проведения вакцинации по эпидемическим показаниям.

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, дополнительно привлекаемых медицинских работников для выполнения требований пункта 1 настоящего постановления.

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю (Гречаная Т.В.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.А.Егоров



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