Постановление главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 12 октября 2021 года № 14 "О проведении профилактических прививок отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям"

Я, врио главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю Егоров В.А., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Краснодарском крае, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции оценивается как неблагополучная.

На 12 октября 2021 года зарегистрировано 76608 случаев COVID-19, показатель составил 1349,8 на 100 тысяч населения.

В течение последних двух недель количество ежедневно регистрируемых случаев заболеваний COVID-19 увеличилось с 3,84 (29.09.2021) до 4,2 (11.10.2021) на 100 тысяч населения. Доля внебольничных пневмоний в структуре COVID-19, увеличилась с 18,4% за 37 неделю до 22,3% за 41 неделю. Рост заболеваемости COVID-19 наблюдается на фоне высокого уровня других острых респираторных вирусных инфекций.

По возрастной структуре среди заболевших COVID-19 наибольший процент составляют лица, ведущие активный образ жизни - 61% (от 18 до 65 лет), из них работающее население составляет 52%.

Отмечается рост числа заболевших среди работников медицинских организаций, преподавателей и студентов средних профессиональных и высших учебных заведений, а также среди лиц, посещающих общественные места (торгово-развлекательные центры, предприятия общественного питания, парки) и пользующихся общественным транспортом.

На 12.10.2021 в Краснодарском крае охвачено 1-й вакцинацией против COVID-19 2036999 человек (56,7% от запланированного населения, 73,6% от поступившей вакцины), законченной вакцинацией - 1957055 человека, или 54,5% от запланированного количества)

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10. Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", приказа Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" постановляю:

1 .Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации:

- работники медицинских организаций;

- обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

- сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

- государственные гражданские и муниципальные служащие;

- работники образовательных организаций;

- работники организаций общественного питания;

- работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

- работники организаций туристской индустрии;

- работники транспортных организаций;

- работники организаций в сфере бытового обслуживания.

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского края в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления:

2.1. в срок до 15.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом (дозой) или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.12.2021 вторым компонентом (дозой) вакцины против новой коронавирусной инфекции, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников, учащихся.

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников, учащихся по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. Пункт 1 настоящего постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания в соответствии с инструкцией по медицинскому применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

4. Администрации Краснодарского края:

4.1. принять исчерпывающие меры по реализации настоящего постановления и обеспечить еженедельное информирование Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю о ходе проведения вакцинации по эпидемическим показаниям.

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, дополнительно привлекаемых медицинских работников для выполнения требований пункта 1 настоящего постановления.

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю (Гречаная Т.В.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу с момента подписания.

В.А.Егоров







