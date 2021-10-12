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12.10.2021 22:12
Рубрика: Общество

На Кубани ввели обязательную вакцинацию для новых категорий работников

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

Временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров подписал постановление, увеличивающее план обязательной вакцинации на Кубани до 80 процентов.

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Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на такие меры пошли из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения и образования. Ранее она касалась только тех, кто трудится в общепите, торговле, сфере бытового обслуживания, туристической индустрии и транспортной сфере.

Также список дополнили учащиеся средних и высших образовательных учреждений старше 18 лет, государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу. Получить первый компонент вакцины или привиться однокомпонентной они должны до 15 ноября, а вторым компонентом - до 15 декабря 2021 года.

Как добавили в администрации региона, на сегодняшний день в крае вакцинировано два миллиона 37 тысяч человек. Прививочные пункты открыты во всех муниципалитетах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Вакцинация от коронавируса

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