На Кубани ввели обязательную вакцинацию для новых категорий работников

Временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров подписал постановление, увеличивающее план обязательной вакцинации на Кубани до 80 процентов.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на такие меры пошли из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения и образования. Ранее она касалась только тех, кто трудится в общепите, торговле, сфере бытового обслуживания, туристической индустрии и транспортной сфере.

Также список дополнили учащиеся средних и высших образовательных учреждений старше 18 лет, государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу. Получить первый компонент вакцины или привиться однокомпонентной они должны до 15 ноября, а вторым компонентом - до 15 декабря 2021 года.

Как добавили в администрации региона, на сегодняшний день в крае вакцинировано два миллиона 37 тысяч человек. Прививочные пункты открыты во всех муниципалитетах.