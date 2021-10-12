Распоряжение губернатора Курской области от 11 октября 2021 года № 327-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Деятельность культурно-досуговых учреждений, фитнес-центров, бассейнов, бань, саун, а также организаций общественного питания, за исключением организаций, осуществляющих питание в трудовых и других, в том числе детских, коллективах (при отсутствии доступа иных посетителей), допускается при условии допуска посетителей, соответствующих одному или нескольким из следующих условий:

1) предъявившие действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

2) предъявившие сертификат профилактической прививки от (COVID-19) (справку медицинской организации) на бумажном носителе, подтвеждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

3) предъявившие справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.";

2) абзац второй пункта 7 дополнить словами "(из числа не вакцинированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19))";

3) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим гостиничные услуги, услуги в учреждениях санаторного типа, производить заселение в гостиницы, хостелы, учреждения санаторного типа лиц 18 лет и старше при предъявлении ими QR-кода или действующего сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а для лиц, имеющих медицинский отвод от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), при предъявлении документа о медицинском отводе и отрицательного результата ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), сделанного не ранее чем за 72 часа до заселения.".

Губернатора Курской области Р.Старовойт







