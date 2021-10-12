Лавров указал на попытки "разогреть" обстановку в Азии

Россия видит целенаправленные попытки "разогреть" обстановку в Азии и расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия. Об этом на встрече глав МИД стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Говоря о регионе, российский министр отметил, что в Азии геополитические расклады не становятся проще.

По словам Лаврова, вклад в дестабилизацию обстановки в Азии "вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, работающие в логике "холодной войны" и политики сдерживания", сообщает ТАСС.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства говорил о том, что власти России выступают против планов по переносу военной инфраструктуры США и западных стран из Афганистана в государства, расположенные в Центральной Азии. Такой перенос, по словам министра, угрожает безопасности стран, где будут размещены военные объекты.