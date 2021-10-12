МИД РФ: Россия не приемлет присутствия США в Центральной Азии

Москва считает, что присутствие военнослужащих США в странах Центральной Азии неприемлемо, об этом замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил журналистам после переговоров с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которые прошли в МИД РФ 12 октября в первой половине дня.

"Мы акцентировали неприемлемость ни в какой форме американского военного присутствия в центральноазиатских странах", подчеркнул Рябков, отметив, что тема Афганистана обсуждалась на встрече с Нуланд.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на свои источники, что Москва и Вашингтон якобы обсуждали возможность того, что американские войска будут использовать военные базы ВС РФ, расположенные в среднеазиатских странах.