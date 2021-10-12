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12.10.2021 21:07
Рубрика: Экономика

Минсельхоз США сохранил низкую оценку урожая зерна в России

Текст: Татьяна Карабут

Минсельхоз США (USDA) в своем октябрьском прогнозе оставил в силе прежнюю оценку урожая пшеницы в России - 72,5 млн тонн (без учета Крыма).

Фото: Игорь Подгорный / РИА Новости
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Сохранен и прогноз по экспорту пшеницы на уровне 35 млн тонн. На 0,5 млн повышен прогноз внутреннего потребления и на столько же снижена оценка конечных запасов пшеницы.

Последняя официальная оценка урожая от российского Минсельхоза - 127,4 млн тонн зерна, в том числе 81 млн тонн пшеницы. По данным российского Минсельхоза, сейчас намолочено 111 млн тонн зерна, осталось убрать еще около 5 млн га, то есть чуть больше десятой части площадей под зерновыми и зернобобовыми. Правда, по словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, серьезно усложняет уборку погода.

"Тем не менее, по нашим прогнозам, урожай зерновых в 2021 году позволит в полном объеме выполнить индикатор госпрограммы, обеспечить внутренний рынок и внешнеторговый потенциал", - подчеркнул Патрушев.

Свой оптимистичный прогноз в отношении российского урожая зерна (85 млн тонн) USDA пересмотрел еще в августе, снизив сразу до 72,5 млн тонн. Российские эксперты считают такую оценку USDA неадекватно низкой. Основанием послужили подсчеты Росстата, который пришел к выводу, что площадь зерновых и зернобобовых в этом сезоне почти на 1 млн гектаров меньше, чем в прошлом году. При этом у российского Минсельхоза были другие данные - с учетом этого 1 млн га.

Фото: iStock
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Как следует из октябрьского прогноза USDA, в целом поставки пшеницы на мировой рынок в сезоне 2021/22 сократятся на 8,6 млн тонн главным образом за счет сокращения начальных запасов в Иране (на 3,6 млн тонн) и производства в Канаде (2 млн тонн), Иране (1,5 млн тонн) и США (1,4 млн тонн). Прогнозируемое мировое потребление снизится на 2,6 млн тонн. Соответственно, прогнозируемые мировые конечные запасы сократятся на 6,0 млн тонн до 277,2 млн тонн, что является самым низким показателем за последние пять лет.

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