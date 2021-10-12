Минтранс отказался от идеи бесплатного общественного транспорта к 2035 году

Реализовать идею о бесплатном общественном транспорте можно только после 2035 года. Об этом заявил журналистам директор департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алексей Бакирей.

"Я думаю, что рано или поздно мы созреем когда-то, но в горизонте Транспортной стратегии (разрабатывается на период до 2035 года - прим. "РГ") мы не фиксируем эту позицию. Слишком много еще нужно сделать для того, чтобы сформулировать этот тезис", - отметил чиновник, слова которого приводит ТАСС.

Идея о переходе к бесплатному общественному транспорту возникла в прошлом году, когда Минтранс внес в правительство проект транспортной стратегии РФ до 2035 года. Одним из условий реализации проекта назывался платный проезд по дорогам на личных автомобилях.