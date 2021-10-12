РФ предложила США взаимно снять ограничения по загранпредставительствам

Москва предложила Вашингтону взаимно снять ограничения по работе загранпредставительств, сказано в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства 12 октября по итогам встречи замглавы МИД России Сергея Рябкова с замгоссекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, которая прошла в Москве в первой половине дня.

На встрече, как отмечается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, особое внимание было уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга.

"С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет", подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Кроме того, Москва призвала к реалистичному подходу в отношениях двух стран, которые выстраивались бы "на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга".

Как написала пресс-служба посольства США в России в Twitter, Нуланд считает переговоры в Москве "конструктивными".