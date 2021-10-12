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Мультипликатор Disney Рути Томпсон умерла на 112-м году жизни

Новости
    12.10.2021, 12:55
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ MPTF Фото: youtube.com/ MPTF
Фото: youtube.com/ MPTF

Рути Томпсон, художник и оператор Disney, умерла 10 октября в возрасте 111 лет в своем доме в Калифорнии. Некролог опубликован на сайте компании. В нем говорится, что Рути тихо отошла во сне.

Томпсон родилась 22 июля 1910 года в Портленде, штат Мэн, выросла в Бостоне (Массачусетс), в ноябре 1918-го переехала с семьей в Окленд, Калифорния.

В 1924 году ее родители развелись, и мать Рути, Арлин, вышла замуж за художника Джона Робертса. Семья переехала в Лос-Анджелес, причем их дом находился в том же квартале, что и дом Роберта Диснея, дяди Уолта. В итоге, когда Уолт Дисней навещал новорожденного ребенка Роберта, они с Рути и встретились впервые - мимоходом. После эти двое еще несколько раз пересекались, Уолт запомнил девушку и вскоре позвал на работу в качестве контуровщика.

Рути проработала на Диснея более 40 лет, уйдя на пенсию в 1975-м. На ее счету - "Белоснежка и семь гномов", "Бэмби", "Спящая красавца", "Морячок Папай", "Мэри Поппинс", "Коты-аристократы", "Робин Гуд", "Спасатели", "Властелин колец" (1978 года), другие.

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