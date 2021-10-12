Мурашко: Молодость больше не страхует от тяжелой формы COVID-19

Молодость больше не является страховкой от тяжелого течения коронавируса. Об этом заявил руководитель Минздрава Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет", - отметил он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Так же министр добавил, что тяжело болеют коронавирусом в РФ, в основном, люди старшего возраста, хотя доля молодых граждан, болеющих с осложнениями, тоже растёт.

За последнюю неделю в 11 регионах темп прироста количества пациентов с коронавирусом составил более 30 процентов. На медицинском наблюдении находятся почти 1,1 миллиона больных.