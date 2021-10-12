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12.10.2021 15:03
Рубрика: Общество

Мурашко сообщил о молниеносно развивающихся формах COVID-19

Текст: Ирина Невинная

Особенностью текущего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией в России стало появление большого количества пациентов, у которых заболевание в тяжелой форме развивается молниеносно, в течение двух-трех дней. Об этом сообщил сегодня глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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Такие пациенты требуют реанимационной поддержки, уточнил министр. По его словам, эта тенденция касается в основном людей старшего возраста, но сейчас молодой возраст фактически перестал быть защищающим фактором: на лечение в условиях отделений интенсивной терапии все чаще поступают и молодые, начиная с 20 лет.

"Мы видели пациентов, которые с тяжелыми осложнениями находятся в реанимации и до 30 лет. Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и ее осложнений", - заключил Михаил Мурашко.

Ранее министр рассказал о случаях токсического поражения печени у постковидных больных - врачи связывают подобные осложнения с интенсивным лечением довольно тяжелыми противовирусными препаратами.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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