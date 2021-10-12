Названы 13 регионов-лидеров "мусорной" реформы

Полностью завершить реформу отрасли обращения с отходами к 2024 году могут 13 регионов России, сказала вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на "Российском экологическом форуме".

"Есть еще целый ряд регионов, которые тоже могут подтянуться, - отметила Виктория Абрамченко. - Всего завершить реформу к 2024 году может половина регионов страны, а к 2030 году - все остальные".

При составлении рейтинга в расчет принимались вклад региона в создание экономики замкнутого цикла, динамика показателей обработки и утилизации, охват населения раздельным сбором отходов и ряд других факторов, пояснила вице-премьер.

В результате рейтинг получился такой:

1) Астраханская область

2) Калининградская область

3) Курская область

4) Московская область

5) Мурманская область

6) Нижегородская область

7) Пензенская область

8) Саратовская область

9) Сахалинская область

10) Тульская область

11) Тюменская область

12) Ханты-Мансийский автономный округ

13) Ярославская область

Реформа отрасли обращения с отходами идет в 82 регионах страны. Москва и Санкт-Петербург согласно плану присоединятся к ней в 2022 году, а в Хабаровском крае никак не могут определиться с региональным оператором, уточнила Виктория Абрамченко.