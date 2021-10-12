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12.10.2021 21:51
Рубрика: Экономика

Немецкий энергоконцерн E.On сдался под натиском высоких цен на газ

Текст: Александра Воздвиженская

Крупнейший энергетический концерн Германии E.On больше не предлагает новым клиентам контракты на поставку газа из-за слишком высоких биржевых цен. Любой желающий заключить договор столкнется с сообщением на сайте компании, что, "к сожалению, в настоящее время мы не можем предложить вам никаких контрактов с использованием природного газа".

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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По словам представителя E.On, речь идет о приостановке работы по новым газовыми контрактам в связи с резким ростом затрат на закупки, пишет Handelsblatt. Действующим клиентам компании не о чем переживать: "Поставки гарантированы в любое время". Когда восстановится работа с новыми клиентами, неизвестно. На сайтах, сравнивающих стоимость контрактов разных компаний, предложения E.On отсутствуют.

Это не первая немецкая компания, которая приостановила заключение новых газовых контрактов, однако она, вероятно, наиболее крупная: в ее штабе работает 78 тысяч человек, объемы продаж превышают 61 миллиард евро в год. На минувшей неделе также стало известно, что европейские промышленные компании сокращают закупку газа на фоне скачка цен и спада потребления. Те, кто технически могут себе это позволить, начали переключаться с газа на уголь.

Ранее крупный поставщик электроэнергии в Германии Immergrue сообщил своим клиентам в Бремене и Гессене, что прекращает с 19 октября оказывать услуги. Официальная причина в рассылке не указывалась, однако в те дни стоимость газа на спотовом рынке Европы превышала 1900 долларов за тысячу кубометров.

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