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Рубрика: В мире

ООН: Пандемия COVID-19 ввергла в нищету более 100 млн человек

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Пандемия коронавируса ввергла в нищету более 100 миллионов человек в мире, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Более четырех миллиардов человек практически не имеют социальной поддержки; нет здравоохранения; нет защиты доходов, когда они так срочно в ней нуждаются", - цитирует РИА Новости генсека.

Фото: AFP/Phill Magakoe
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Гутерреш отметил неравенство в вопросе распределения вакцин от коронавируса, подчеркнув, что оно обрекает мир на миллионы новых смертей и продлевает экономический спад, который может обойтись в триллионы долларов и сильнее всего ударить по беднейшим странам.

По прогнозам, мир находится в середине существенного восстановления мировой экономики, рост ВВП от 5% до почти 6%. Однако многие развивающиеся страны и регионы сильно отстают. "Страны с развитой экономикой инвестируют почти 28% своего ВВП в восстановление экономики. Для наименее развитых стран этот показатель составляет 1,8 %", - уточнил Гутерреш.

Он призвал увеличить объем инвестиций и направить их как на краткосрочное преодоление последствий кризиса, так и на долгосрочное восстановление.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения высказали мнение, что мир прошел около 60 процентов на пути борьбы с коронавирусом. При этом до финиша еще далеко. "Было бы преждевременно говорить, что мы скоро его пересечем: это не так. Для этого слишком много неизвестного", - отметила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

В мире Международные организации ООН Пандемия коронавируса COVID-19

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