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12.10.2021 17:09
Рубрика: Бензин

Операторы АЗС предупредили о проблемах на рынке бензина в 2022 году

Текст: Анастасия Селиванова
Диспаритет розничных и оптовых цен на моторное топливо, а также грядущий рост налоговой нагрузки на компании может привести к тому, что операторы АЗС начнут торговать бензином себе в убыток. Об этом предупредил Российский топливный союз (РТС) в обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина.
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

По данным союза, рост оптовых цен на топливо сейчас составляет 27-30% к уровню конца прошлого года, что в несколько раз превышает инфляцию. В то же время поднять на тот же порядок розничные цены операторам нельзя. Такой диспаритет цен "привел к хронической отрицательной рентабельности розничного ритейла", цитирует обращение РТС "Интерфакс".

Фото: istock
На московских заправках вновь подорожал бензин

Когда с приходом 2022 года вырастет акциз на бензин, дизель и снизятся экспортные пошлины, налоговая нагрузка будет перенесена на оптовые цены. Вырастет экспортный паритет, что потянет цены вверх. Чтобы этого избежать, среди прочего, бизнес просит правительство откорректировать демпферный механизм и параметры налогового маневра, а также субсидировать доставку топлива на Дальний Восток и повысить нормативы продаж на бирже.

Ранее в Федеральной антимонопольной службе отметили, что сейчас напряжение на оптовом рынке моторного топлива спадает. При этом в службе признали, что экспортный паритет играет важную роль в формировании уровня оптовой цены.