Пьяных водителей предлагается лишать прав пожизненно

Новые методы борьбы с нетрезвыми водителями поручено проработать всем заинтересованным министерствам и ведомствам по итогам заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. В частности, наказывать водителей не за факт употребления спиртного или наркотиков, а за степень опьянения. Также поручено проработать вопрос о том, чтобы попавшиеся в нетрезвом виде лишались специального права не только на управление автомобилем, но и всем остальным, что движется, в том числе, самолетами, поездами и яхтами. А за повторное управление в нетрезвом виде предусмотреть ответственность в виде пожизненного лишения прав.

По итогам заседания комиссии вице-премьер Марат Хуснуллин поручил МВД, Минздраву и Минюсту представить до 1 ноября согласованные предложения по введению уголовной ответственности для нетрезвых водителей, принимая во внимание степень опьянения.

Напомним, что в России уже много лет степень опьянения не устанавливается. Это еще в советские годы водителя наказывали в зависимости от состояния, в котором он попался за рулем. В России достаточно факта употребления алкоголя или наркотиков. Причем для алкоголя законом установлена возможная суммарная погрешность прибора 0,16 мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Для наркотиков такой погрешности не установлено. То есть, даже если человек принял несколько суток назад таблетку от головной боли, но запрещенные вещества в организме остались, его лишат прав.

Градации же алкогольного опьянения и, как следствие, наказания в зависимости от тяжести опьянения, в России не предусмотрено. То есть, для начала министерству здравохранения надо разработать нормативные документы, согласно которым эта степень опьянения будет определяться, и только потом уже вводить дифференцированную ответственность. Поэтому в ГИБДД ждут, какие будут предложения на эту тему от Минздрава.

Надо сказать, что в мире такая практика существует. Например, в той же Германии наказание зависит от количества алкогольных промилле в крови водителя. Если водитель выпил чуть-чуть и при этом не совершил ДТП, то ему ничего не грозит, даже если попадется в руки полиции. Чуть-чуть - это до 0,5 промилле. Если же он попадет в ДТП при наличии этих самых менее 0,5 промилле, то его привлекут к ответственности как нетрезвого водителя. Далее строгость наказания напрямую зависит от количества промилле в крови. Однако уголовная ответственность для такого нетрезвого водителя не наступает.

Кстати, российские юристы сомневаются в необходимости и правильности введения уголовной ответственности для нетрезвого водителя, который попался в таком виде впервые, сколько бы промилле ему не намерили. Как отметил адвокат Сергей Радько, диагностика опьянения у нас далеко не совершенна, и ошибочные диагнозы встречаются часто. Такой неверной диагностикой можно всю жизнь ни в чем неповинному человеку сломать.

МВД, Росгвардия, Ростехнадзор, Государственная инспекция маломерных судов МЧС и Росавиация должны проработать единый механизм прекращения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта. Ограничивать или прекращать также предлагается права на владение, хранение и ношение оружия. Надо сказать, что последний пункт уже реализован. Привлеченные за нетрезвое вождение граждане не смогут получить лицензию на оружие с июля следующего года, когда вступят поправки в закон об оружии. Что касается управления плавсредствами, а также самолетами и поездами, то здесь МВД также ждет решения Минтранса по этому вопросу.

Кроме того, поручено проработать вопрос о постановке на учет в наркодиспансер тех, кто попался за рулем в нетрезвом виде. Сейчас эта норма действует только в отношении водителей, попавшихся в наркотическом опьянении. Хотя эксперты предполагают, что при введении такой нормы многократно вырастет число отказов от медосвидетельствования. Ведь, несмотря на то, что ответственность за управление в нетрезвом виде и отказ от медосвидетельствования одинаковая, во втором случае нельзя утверждать, что водитель был нетрезв. А значит и на учет его поставить нельзя.

Что же касается лишения прав пожизненно за повторное управление в нетрезвом виде, то это просто может привести к увеличению количества нарушителей, не имеющих права управления.

Надо сказать, что ужесточение ответственности нетрезвых водителей у нас идет регулярно. За повторное управление в нетрезвом виде давно введена уголовная ответственность. Летом этого года вступила в силу поправка, согласно которой еще больше ужесточена ответственность для нетрезвых водителей, уже имеющих судимость за пьяное вождение. При этом количество пьяных ДТП регулярно сокращается. Хотя и не столь высокими темпами. В прошлом году число таких аварий снизилось на 3,91 процента и составило 18 582 ДТП. Количество погибших в них сократилось на 0,6 процента - до 4 438 человек. За 6 месяцев этого года снижение более значительное. Всего зафиксировано около 5,1 тысячи ДТП, что на 37 процентов меньше, по сравнению с прошлым годом.

По всей видимости, поводом для очередных ужесточений послужило выступление на правительственной комиссии представителей нижегородской области, где катастрофически растут показатели по ДТП с нетрезвыми водителями. Напомним, что ранее с инициативой усилить ответственность выступило заксобрание Самарской области, где также всплеск аварийности по вине нетрезвых водителей.

Стоит привести в пример судебную статистику. За повторное опьянение по итогам прошлого года к ответственности привлечено 57 731 человек. Годом ранее таких было 59 543. Снижение есть, но на уровне 4 процентов. То есть никакое ужесточение ответственности для нетрезвых водителей, по всей видимости, уже просто не работает. Создается впечатление, что даже если ввести смертную казнь за нетрезвое вождение, количество привлеченных повторно снизится незначительно. Может, стоит не столько ужесточать ответственность, сколько заняться профилактикой?

Например, в Госдуме давно лежат поправки, которые предусматривают залог в размере штрафа за автомобиль в случае управления им в нетрезвом виде. В проекте нового КоАП прописана статья, предполагающая конфискацию автомобиля у собственника за повторное управление этим автомобилем кем-либо еще. Нет автомобиля - нет пьяной аварии. Пьяный, когда садится за руль, не думает о том, что ему может грозить уголовная ответственность. Да и гуманность наших судов в отношении таких нарушителей не делает эту статью серьезной угрозой. Ведь по судебной статистике из 57 731 осужденного только 7,8 тысячи получили реальный срок, при этом из них 7,5 тысячи - до года.