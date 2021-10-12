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12.10.2021 09:00
Рубрика: Экономика

Почему россияне стали есть больше свинины

Текст: Татьяна Карабут
По итогам 2021 года потребление мяса в России, несмотря на подорожание и снижение доходов населения, останется на уровне прошлого года. А доля свинины в структуре потребления вырастет с 32-34 процентов (такую долю свинина занимала долгие годы) до 37 процентов. Такой прогноз "РГ" дал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

"Сейчас на мясо наблюдается повышенный спрос. И частично этим объясняется рост цен на него. Мясо стало более экономически привлекательным продуктом по сравнению с другими подорожавшими продуктами питания - такими как рыба, фрукты, овощи. Сейчас на складах мясо не залеживается - все идет в продажу с колес", - говорит эксперт.

Фото: Яков Андреев/РИА Новости
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Спрос населения смещается в пользу более доступного мяса птицы. Однако он ограничен недостаточным предложением. В этом году из-за птичьего гриппа наблюдалось снижение производства, и оно пока не восстановилось. Этот повышенный спрос частично компенсируют индейка и свинина. Индейка - не самое дешевое мясо. Но по мере роста производства ее доступность повышается. А привычная свинина вполне по карману россиянам - ее потребление в этом году однозначно вырастет, считает Юшин. В этом году, впрочем, рост ее производства затормозился из-за африканской чумы свиней. Однако эксперты ожидают, что положительная динамика по итогам года сохранится - прирост составит почти 1,5 процента.

Потребление мяса в России по результатам прошлого года составило 76,7 кг на человека в год (из них 27,3 кг - свинины) при рекомендованной Минздравом норме 73 кг. В среднем потребление мяса в мире на душу населения составляет 42,4 кг в год, рассказали в Центре агроаналитики при Минсельхозе. Самообеспеченность мясом в стране по результатам прошлого года составила 99,5 процента (при пороговом значении для обеспечения продбезопасности 85 процентов), а в этом прогнозируется на уровне 100,4 процента. При этом потребление мяса в 2021 году останется на уровне прошлого года. К 2025 году производство свинины вырастет еще на 12,3 процента, мяса птицы - на 7 процентов, крупного рогатого скота - на 2 процента, прогнозируют в Центре агроаналитики.

По данным Росстата, с начала года мясо целом подорожало на 13,5 процента, мясо птицы - на 19,7 процента.

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