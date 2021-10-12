Появились первые фото базового Kia Sportage. Его салон вам не понравится

Компания Kia в сентябре рассказала о спецификации пятого поколения Sportage для рынка Европы, показав на фото кроссовер в максимальной комплектации. "Шпионы" подловили на улице модель в базовой версии.

Отличий во внешнем виде не так много: в цвет не окрашены вставки под линией капота и в боковых диффузорах бампера - они серебристые, упрощён рисунок нижней части решётки, глухими сделаны боковины основного "гриля", пластик задней части имеет шероховатую поверхность, что в сравнении с глянцем смотрится очень непрезентабельно. Разумеется, уменьшен диаметр колёсных дисков и, соответственно, увеличена высота резины.

Фото: thekoreancarblog.com

Но больше разочаровал салон, который обтянут преимущественно тканью, а островки кожзама есть на боковинах передних сидений. Но это всё меркнет, как только обратить внимание на монопанель приборки и мультимедиа, которая получила толстенные рамки. И судя по всему, на фото - салон переднеприводной версии Sportage, так как на месте селектора режимов выбора режима движения расположена ниша, рядом с которой размещены два подстаканника.

Напомним, европейская версия Kia Sportage отличается от корейской длиной колёсной базы и кузова, а также, в связи с другими габаритами, оригинальной задней частью. На выбор предложат комплектации с бензиновыми и дизельными двигателями, а также два варианта гибридной трансмиссии.