Появились первые кадры военной драмы с Джереми Айронсом

Эпоха Второй мировой и ее отражение в киноискусстве продолжает быть объектом пристального внимания со стороны Соединенного Королевства. Буквально через несколько дней после обнародования фотографий Колина Ферта в одной из главных ролей в "Операции "Мясной фарш" (Operation Mincemeat) любители островного кино получили возможность увидеть Джереми Айронса в роли Невилла Чемберлена в грядущей картине "Мюнхен: На грани войны" (Munich: The Edge of War).

'Munich: The Edge of War' starring George Mackay, Jannis Niewöhner and Jeremy Irons to premiere at this year's @BFI London Film Festival. pic.twitter.com/KcfqwNOXOA — Best of George Mackay (@BestofGMackay) September 7, 2021

Исторический триллер расскажет о событиях напряженного лета 1938 года в Германии. В качестве главных героев выступят двое молодых приятелей, с удивлением обнаруживших собственную вовлеченность в хитроумные политические интриги. В съемках фильма приняли участие Джессика Браун-Финдли ("Фантастическая любовь и где ее найти"), Джордж Маккэй, Анжли Махиндра, Джереми Айронс, Алекс Дженнингс и другие. Режиссером стал Кристиан Швохов ("Корона"), а музыку к фильму написала Изобель Уоллер-Бридж, сестра Фиби.

Мировая премьера картины состоится 13 октября.