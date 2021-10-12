Пол Беттани сыграет в новом фильме режиссера "Чумовой пятницы"

Английский актер Пол Беттани, известный по роли супергероя Вижна в фильмах Marvel, сыграет в новом проекте американского режиссера Марка Уотерса. Информацию об этом подтвердил сам Беттани, опубликовав в Instagram пост с выражением нетерпения и желания скорее приступить к работе.

Комедийная драма с названием "Полнолуние" (Harvest moon) будет производиться на студии Miramax. По сюжету маленький мальчик будет пытаться воссоединить своих родителей, пока во всем мире бушует пандемия.

В фильме также сыграют: Кармен Эджого, Кэндис Берген, Кэри Элвес, Райли Лук, Малия Бейкер и другие. Продюсерами станут Билл Блок, Дана Браун, Джессика Тушински, Марк Уотерс и сам Пол Беттани, сообщает Deadline.

Режиссер Марк Уотерс снимал подростковые фильмы "Чумовая пятница" и "Дрянные девчонки", романтические комедии "Между небом и землей" и "Вверх тормашками", затем - "Пингвинов мистера Поппера" и "Плохого Санту 2". В качестве продюсера выступал в таких картинах как "500 дней лета" и "Призраки бывших подружек".

Пол Беттани (помимо роли в "Мстителях" и сериале "Ванда/Вижн") известен по фильмам "Код да Винчи", "Игры разума", "Тайная жизнь пчел", "Молодая Виктория", "Происхождение", "Турист", "Легион", "Хан Соло. Звездные войны: Истории" и другим.