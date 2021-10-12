Пушков заявил об отсутствии у властей Украины переговорного потенциала

Украина растратила свой переговорный потенциал. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам российского сенатора, Киев избыл свой переговорный потенциал, поскольку "бессмысленно тянул на первый план несуществующую тему Крыма и откровенно саботировал Минские соглашения".

Ранее о бессмысленности переговоров с Киевом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он пояснил, что во главе Украины сейчас невежественные и необязательные люди, которые постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре. Он напомнил, что в политике возможны компромиссы и небольшие отступления от сформированной линии. Киев же меняет подход на диаметрально противоположный, поэтому таким "партнерам" нельзя доверять.