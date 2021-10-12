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12.10.2021 03:32
Рубрика: Общество

Гидрометцентр предупредил о смене погоды в центре европейской части РФ

Текст: Ольга Игнатова
Вторник станет последним солнечным днем в центре европейской территории России. А со среды уже начнутся дожди, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Смене характера погоды будет способствовать приход дождливого циклона. Он вытеснит антициклон, который с начала октября сохранял сухую и солнечную погоду.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Сентябрь 2021 года стал самым холодным за четверть века

Во вторник в столичном регионе днем еще до плюс 15 градусов. В среду, 13 октября, облачно. Ночью небольшой дождь, но при этом уже не будет заморозков. Ночная температура составит плюс 4-6 градусов. Днем небольшой дождь, по области местами умеренный, температура плюс 9-13 градусов.

В четверг ночью дождь, местами сильный, температура от +3 до +8 градусов. День тоже обещает быть дождливым, температура воздуха - 6-11 градусов. В пятницу облачно, небольшой дождь, ночью плюс 1-6 градусов, днем плюс 5-10 градусов.

В субботу облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью до +5, днем - 6-11 тепла.

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