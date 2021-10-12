Мэра Орла заподозрили в новом преступлении

СК начал проверку в отношении главы администрации Орла Юрия Парахина. Следователи выясняют, нет ли в его действиях признаков превышения должностных полномочий.

Поводом для проверки стал обращение в прокуратуру руководителя компании, выполняющей подряды на ремонт улиц в областном центре. Бизнесмен рассказал, что градоначальник выдвинул перед подрядчиком не предусмотренное контрактом условие благополучного приема работ. Для этого требовалось перечислить на счета нескольких организаций 250 тысяч рублей, оформив это как спонсорскую помощь.

- В ходе проверки факты подтвердились. В июне и июле подрядчик перечислил на указанные счета требуемую сумму. Этими средствами были оплачены товары, часть из них изъяли в мэрии Орла, - рассказали в прокуратуре региона.

В управлении СК по Орловской области добавили, что проводят мероприятия, необходимые для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В мае на Юрия Парахина завели уголовное дело о халатности, допущенной при строительстве дороги в 2018 году. По словам самого мэра, речь идет о технической ошибке, допущенной в документации, при этом сами работы выполнены выполнены в соответствии с контрактом. В сентябре ему предъявили обвинение, градоначальник находится под домашним арестом.