Путин назначил бывшего губернатора Ярославской области своим помощником

Президент РФ Владимир Путин назначил своим помощником Дмитрия Миронова, который ранее занимал пост губернатора Ярославской области.

"Назначить Миронова Дмитрия Юрьевича помощником президента Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию", - говорится в указе.

В интервью РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Миронов будет курировать кадровую тематику силового блока. Ранее этими вопросами занимался Анатолий Серышев, который во вторник был назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе.

На должность врио главы Ярославской области глава государства назначил Михаила Евраева.