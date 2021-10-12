Путин побеседовал с врио главы Ярославской области Евраевым

Президент встретился по видеосвязи с Михаилом Евраевым, которого назначил врио губернатора Ярославской области. "Вы в Москве работали на интересных, очень важных направлениях, таких как Министерство регионального развития, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций", - отметил Владимир Путин. "Ярославская область - самый центр России, очень промышленно развитый регион", - сказал он.

"Регион действительно очень серьезный, с большой историей, и многое было сделано за последнее время", - подчеркнул Евраев. Но многое и предстоит сделать. Людей в первую очередь волнует содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы ЖКХ и, естественно, рост цен, сказал он.

"Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже четко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности", - считает врио главы региона. Он уверен, что ему поможет его опыт работы на протяжении 17 лет на различных должностях над различными проектами в федеральной государственной гражданской службе.

"У вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях", - заметил Путин. "Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке, и... это сыграет свою роль и в ходе будущей избирательной кампании", - добавил он и пожелал Евраеву успехов.

Президент предложил встретиться "после первых шагов на новом месте работы" и поговорить более подробно. Он пообещал сделать все, чтобы поддержать собеседника, а Евраев заверил, что постарается оправдать доверие жителей. "Это самое главное", - заключил Путин.