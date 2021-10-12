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12.10.2021 17:05

Школьники из Удомли победили в международных творческих конкурсах

В Удомле наградили победителей двух Международных творческих конкурсов "МультиКЛИПация" и "Атомный пегасик", учрежденных Фондом содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" при поддержке Концерна "Росэнергоатом". Торжественная церемония состоялась 8 октября 2021 года в Центре общественной информации Калининской АЭС.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Проекты нацелены на поиск и поддержку талантливых детей в области литературы, мультипликации и кинематографии, создание особых условий для одаренных школьников и развитие их способностей.

В III Международном литературном конкурсе "Атомный Пегасик" приняли участие 634 ребенка, победителями в основных и специальных номинациях стали 75 конкурсантов. Среди них четыре школьника из Удомли. В треке "Мир и доверие" лучшим стал рассказ Полины Славко, среди поэтических произведений победу одержали произведения Ольги Тимофеевой и Ирины Хорьковой. В номинации "Лучшие иллюстрации в треке "Летописец" победила Ульяна Седова. Вместе с литературными работами детей из других "атомных" городов, рассказы и стихотворения удомельцев будут изданы в специальной книге. Отдельно конкурсной комиссией в номинации "Лучший преподаватель" отмечен Вячеслав Алексеевич Якушев.

Фото: Калининская АЭС
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На рассмотрение жюри III Международного конкурса "МультиКЛИПация" было представлено 69 детских работ - это мультфильмы и короткометражные фильмы. Оценка проводилась по пяти основным и пяти специальным номинациям. В число победителей вошли юные кинематографисты из Удомли - Михаил Озеров (номинации "Я горжусь своей страной" и "Путевка в жизнь: лучший актер дубляжа"), Никита Смирнов и Ирина Хорькова (номинация "Доброта - это когда…"). Лучшими преподавателями, подготовившими детей, признаны Наталья Котлярская и Мария Озерова.

"Больше всего в детских работах меня поразила по-взрослому ответственная жизненная позиция ребят. Многие произведения по-настоящему яркие, талантливые и нестандартные", - сказал руководитель приемной общественного совета Госкорпорации "Росатом" Александр Давыдов. Он отметил, что проекты Фонда "АТР АЭС" являются эффективной формой поддержки и развития творческого потенциала подрастающего поколения.

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