Пап с детьми бесплатно пустят в Музей Победы в День отца

В честь Дня отца, который в этом году впервые официально отмечается в России, вход в Музей Победы будет бесплатным для всех пап с детьми до 16 лет. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе выставочного комплекса.

"В этот день Музей Победы предлагает вспомнить воевавших на фронте и работавших в тылу. Чтобы сохранить связь поколений, сберечь семейные истории, которые передаются от отца к сыну, предлагаем папам внести в базу данных проекта "Лица Победы" рассказы о своих предках и вместе с детьми еще раз прикоснуться к героическим страницам нашей истории", - отметили в пресс-службе музея. Пополнить базу данных мультимедийного проекта можно будет на специальной информационной стойке, расположенной около зала "Лица Победы".

Кроме того, музей подготовил праздничную программу. В 13:00 начнется бесплатный мастер-класс "Арсенал", во время которого посетители познакомятся с оружием Великой Отечественной, узнают о судьбах создателей и конструкторов-оружейников, у них также будет возможность разобрать и собрать автомат Калашникова. А в 14:00 состоится праздничный концерт "Журавли Победы".

Напомним, что День отца впервые отметят в России 17 октября. В соответствии с указом президента России, подписанным 4 октября 2021 года, этот праздник ежегодно будут отмечать в третье воскресенье октября.