Сделать профилактические прививки должны будут жители Подмосковья, работающие в сферах транспорта и торговли, в МФЦ, салонах красоты , фитнес-клубах.

Согласно постановлению, привиться должны 80% работников этих сфер. Крайний срок по первому компоненту вакцины - 10 ноября, по второму - 10 декабря.

Ранее сообщалось, что количество вновь выявленных случаев коронавируса в регионе за последнюю неделю выросло на 20%, а показатели госпитализаций в связи с COVID-19 и пневмонией увеличились почти на четверть.