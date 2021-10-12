Власти Московской области установили обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Сделать профилактические прививки должны будут жители Подмосковья, работающие в сферах транспорта и торговли, в МФЦ, салонах красоты , фитнес-клубах.
Согласно постановлению, привиться должны 80% работников этих сфер. Крайний срок по первому компоненту вакцины - 10 ноября, по второму - 10 декабря.
Ранее сообщалось, что количество вновь выявленных случаев коронавируса в регионе за последнюю неделю выросло на 20%, а показатели госпитализаций в связи с COVID-19 и пневмонией увеличились почти на четверть.