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12.10.2021 10:46
Рубрика: Власть

В Подмосковье ввели обязательную вакцинацию для работников сферы услуг

Текст: Сергей Бабкин
Власти Московской области установили обязательную вакцинацию от коронавируса для работников сферы услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Сделать профилактические прививки должны будут жители Подмосковья, работающие в сферах транспорта и торговли, в МФЦ, салонах красоты , фитнес-клубах.

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Согласно постановлению, привиться должны 80% работников этих сфер. Крайний срок по первому компоненту вакцины - 10 ноября, по второму - 10 декабря.

Ранее сообщалось, что количество вновь выявленных случаев коронавируса в регионе за последнюю неделю выросло на 20%, а показатели госпитализаций в связи с COVID-19 и пневмонией увеличились почти на четверть.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Вакцинация от коронавируса

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