Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 11 октября 2021 года № 6 "О проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям отдельным группам граждан"

Я, Главный государственный санитарный врач по Московской области Микаилова О.М., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID - 19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции на территории Московской области расценивается как неблагополучная.

На протяжении последних 4-х недель отмечается тенденция к росту числа новых случаев. В период с 37 по 39 неделю еженедельный темп прироста числа новых случаев составлял 25%. На прошедшей неделе (с 04 по 10 октября) зарегистрировано 12041 случай новой коронавирусной инфекции (рост на 19,34% по сравнению с предыдущей неделей), показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за неделю составил 157,65.

Наибольший удельный вес заболевших приходится на взрослое трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет, удельный вес которых составляет 90%. Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные мероприятия, парки, бары, рестораны) и пользующихся общественным транспортом. По социальному статусу из числа заболевших: работающее население - 68%.

За последнюю неделю госпитализировано 5428 человек, что на 18,6% выше, чем за предшествующую неделю.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", приказом Минздрава России от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) гражданам, подлежащих обязательной вакцинации:

1.1. работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере:

- торговли;

- доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской;

- салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, химчисток и иных подобных услуг;

- общественного питания;

- клиентских подразделений финансовых организаций, организаций, оказывающих услуги почтовой связи;

- многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;

- транспорта общего пользования, такси;

- образования, здравоохранения, социальной защиты, социального обслуживания;

- жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

- культурных, выставочных, просветительских мероприятий (в том числе музеев, выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов), за исключением официальных мероприятий, организуемых органами исполнительной власти;

- досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер классов);

- рекламных мероприятий;

- детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания, иных мест проведения подобных мероприятий для несовершеннолетних в зданиях, сооружениях (помещениях в них), в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах;

- театров, кинотеатров, концертных залов;

-массовых физкультурных, спортивных мероприятий.

1.2. государственным гражданским служащим, замещающим должности государственной гражданской службы Московской области, муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы Московской области, работникам в органах государственной власти Московской области, в органах местного самоуправления и подведомственных им организаций;

2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющих деятельность на территории Московской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 10.11.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 10.12.2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с временными методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19" (письмо Минздрава России от 24 августа 2021 №30-4/И/2-13481).

4. Правительству Московской области:

4.1. обеспечить контроль за соблюдением организациями, индивидуальными предпринимателями, требований настоящего Постановления и еженедельно представлять в Управление Роспотребнадзора по Московской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

5. И.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области (К.Р. Гвазава) и начальникам территориальных отделов обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

6. Считать утратившим силу Постановления Главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" и от 07.07.2021 № 4 "О внесении изменений в Постановление главного государственного санитарного врача по Московской области от 16.06.2021 № 3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

О.М.Микаилова







