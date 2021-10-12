Владимир Путин произвел ряд кадровых перестановок

Во вторник Владимир Путин назначил нового помощника президента - им стал Дмитрий Миронов, который был губернатором Ярославской области и ушел в отставку по собственному желанию. Врио главы региона теперь будет Михаил Евраев. Путин встретился с ним в формате видеоконференции. Кроме того, президент утвердил нового полпреда в Сибирском федеральном округе - Анатолия Серышева, который был до этого его помощником с лета 2018 года.

Михаил Евраев работал в 2004-2012 годах в Федеральной антимонопольной службе, затем недолгое время был замминистра регионального развития. С конца 2012 года до середины лета 2018 года занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций (c 15 мая 2018 года - министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). После чего снова вернулся в ФАС, где с конца ноября 2018 года по середину февраля этого года работал на посту заместителя руководителя.

"Ярославская область - самый центр России, очень промышленно развитый регион. Вы знаете основные направления деятельности в регионе в целом, с чем они связаны, насколько они важны и для гражданской части, и для "оборонки" страны", - сказал на встрече с Евраевым Путин. "Регион действительно очень серьезный, с большой историей, и многое было сделано за последнее время", - подчеркнул собеседник. Но многое еще предстоит сделать. Людей в первую очередь волнуют содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы ЖКХ и, естественно, рост цен, перечислил он.

"Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже четко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности", - считает врио главы региона. "Мой опыт работы на протяжении последних 17 лет на различных должностях над различными проектами в федеральной государственной гражданской службе позволяет предположить, что я с такой работой мог бы справиться", - уверенно заявил он.

"У вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях", - заметил Путин. "Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке и в будущем, а у вас впереди еще достаточно много времени для того, чтобы заявить об этом, заявить о том, что вы в состоянии сделать для Ярославской области, - это сыграет свою роль и в ходе будущей избирательной кампании", - добавил он. Выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года.

Дмитрия Миронова, который ранее занимал пост губернатора Ярославской области, президент назначил своим помощником. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на этом посту Миронов будет курировать темы, которыми до сих пор занимался Анатолий Серышев. Это кадровая тематика силового блока, вопросы казачества.

Жителей Ярославской области беспокоит содержание дорог

Напомним также, что полпреда президента в Сибирском федеральном округе не было с апреля: Сергей Меняйло занимал этот пост с июля 2016 года, а затем был назначен врио главы Северной Осетии. Теперь на этой должности будет сибиряк Серышев, уроженец Иркутской области. Прежде чем стать помощником президента, он длительное время работал в органах безопасности, был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.

Тем временем

В Кремле прошли переговоры президента России и премьер-министра Армении. Владимир Путин предложил поговорить в формальной и неформальной обстановке - пообедать, обсудить ряд актуальных вопросов, в их числе предстоящий саммит СНГ и урегулирование в регионе. Очень важно, чтобы союзники часто встречались, заявил Никол Пашинян, отметив, что нагорнокарабахский конфликт остается нерешенным. Он подчеркнул ключевую роль России в обеспечении безопасности в регионе.