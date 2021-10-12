Владимир Путин произвел ряд кадровых перестановок

Михаил Евраев работал в 2004-2012 годах в Федеральной антимонопольной службе, затем недолгое время был замминистра регионального развития. С конца 2012 года до середины лета 2018 года занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций (c 15 мая 2018 года - министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций). После чего снова вернулся в ФАС, где с конца ноября 2018 года по середину февраля этого года работал на посту заместителя руководителя.
"Ярославская область - самый центр России, очень промышленно развитый регион. Вы знаете основные направления деятельности в регионе в целом, с чем они связаны, насколько они важны и для гражданской части, и для "оборонки" страны", - сказал на встрече с Евраевым Путин. "Регион действительно очень серьезный, с большой историей, и многое было сделано за последнее время", - подчеркнул собеседник. Но многое еще предстоит сделать. Людей в первую очередь волнуют содержание дорог, транспортные проблемы, проблемы ЖКХ и, естественно, рост цен, перечислил он.
"Конечно, нужно приехать, погрузиться, переговорить с людьми, с предпринимателями на месте и уже четко сформулировать задачи, которые будет необходимо реализовывать на этой должности", - считает врио главы региона. "Мой опыт работы на протяжении последних 17 лет на различных должностях над различными проектами в федеральной государственной гражданской службе позволяет предположить, что я с такой работой мог бы справиться", - уверенно заявил он.
"У вас очень хорошие характеристики. Все люди, с которыми вы работали в предыдущие годы, в высшей степени положительно отзываются и о ваших личных и деловых качествах, и о ваших возможностях", - заметил Путин. "Я надеюсь, что все это будет реализовано на новом очень важном, ответственном участке и в будущем, а у вас впереди еще достаточно много времени для того, чтобы заявить об этом, заявить о том, что вы в состоянии сделать для Ярославской области, - это сыграет свою роль и в ходе будущей избирательной кампании", - добавил он. Выборы главы Ярославской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2022 года.
Дмитрия Миронова, который ранее занимал пост губернатора Ярославской области, президент назначил своим помощником. Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на этом посту Миронов будет курировать темы, которыми до сих пор занимался Анатолий Серышев. Это кадровая тематика силового блока, вопросы казачества.
Напомним также, что полпреда президента в Сибирском федеральном округе не было с апреля: Сергей Меняйло занимал этот пост с июля 2016 года, а затем был назначен врио главы Северной Осетии. Теперь на этой должности будет сибиряк Серышев, уроженец Иркутской области. Прежде чем стать помощником президента, он длительное время работал в органах безопасности, был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы.
Тем временем
В Кремле прошли переговоры президента России и премьер-министра Армении. Владимир Путин предложил поговорить в формальной и неформальной обстановке - пообедать, обсудить ряд актуальных вопросов, в их числе предстоящий саммит СНГ и урегулирование в регионе. Очень важно, чтобы союзники часто встречались, заявил Никол Пашинян, отметив, что нагорнокарабахский конфликт остается нерешенным. Он подчеркнул ключевую роль России в обеспечении безопасности в регионе.