Выборы главы Ярославской области пройдут в сентябре 2022 года

Михаил Евраев будет исполнять обязанности губернатора Ярославской области до избрания нового главы региона. Такой указ подписал во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее глава государства принял отставку прежнего главы региона Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником.

Выборы нового губернатора состоятся в Единый день голосования в сентябре 2022 года.