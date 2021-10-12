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12.10.2021 18:29
Рубрика: Власть

Выборы главы Ярославской области пройдут в сентябре 2022 года

Текст: Галина Мисливская

Михаил Евраев будет исполнять обязанности губернатора Ярославской области до избрания нового главы региона. Такой указ подписал во вторник президент РФ Владимир Путин.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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"Назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее глава государства принял отставку прежнего главы региона Дмитрия Миронова и назначил его своим помощником.

Выборы нового губернатора состоятся в Единый день голосования в сентябре 2022 года.

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