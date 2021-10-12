Дмитрий Миронов назначен помощником президента Российской Федерации

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Миронова своим помощником. Как сообщается на сайте Кремля, глава государства принял его отставку с должности губернатора Ярославской области по собственному желанию.

Миронов временно исполнял обязанности губернатора Ярославской области с 28 июля 2016 года по 10 сентября 2017 года, а также был губернатором региона с 10 сентября 2017 года.

Глава государства также подписал указ "Об исполняющем обязанности Губернатора Ярославской области". Им стал Михаил Евраев.