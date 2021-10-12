Михаил Евраев назначен врио губернатора Ярославской области

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Евраева временно исполняющим обязанности главы Ярославской области. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

"Назначить Евраева Михаила Яковлевича временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ярославской области", - говорится в документе.

Дмитрий Миронов, который ранее занимал этот пост, назначен помощником президента.

Указ вступает в силу со дня его подписания.