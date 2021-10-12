За неоплату парковки у москвича арестовали Mazda 6

У жителя Москвы за долги по парковке забрали на спецстоянку автомобиль Mazda 6, сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Владелец Mazda 6 накопил штрафов на 400 тысяч рублей. Теперь, чтобы вернуть автомобиль, ему предстоит выплатить всю эту сумму.

Согласно действующим правилам, на водителей, которые не оплачивают парковку, оформляются штрафы. На их оплату отводится 60 дней. Если нарушитель уклоняется от оплаты, по этому факту могут возбудить исполнительское производство. То есть представители ФССП и АМПП разыскивают машину должника и перевозят ее на спецстоянку.

"Все постановления направляются почтой России по адресу регистрации собственника авто. Можно настроить электронную доставку писем на госуслугах или узнавать о штрафах в приложении "Парковки Москвы", на портале "Автокод" или mos.ru", - уточняет столичный дептранс.