Замаскированный наркозавод под Ярославлем показали на видео

Ярославская полиция нашла в лесу под Переславлем хорошо замаскированную лабораторию по производству наркотиков. На производстве задержаны двое 24-летних парней - на них завели уголовное дело о незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

В лаборатории правоохранители нашли большую партию готовой продукции - светлого порошка в пластиковых ведрах и контейнере, - а также химическое оборудование и реактивы.

- Эксперты установили, что найденное вещество - мефедрон общей массой более 35 килограммов. В дальнейшем его планировалось сбыть через тайники, - рассказали в МВД. По оценкам специалистов, найденный "наркозавод" мог производить до 100 килограммов запрещенного вещества в месяц.

По решению суда задержанные помещены в СИЗО.