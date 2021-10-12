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12.10.2021 10:52
Рубрика: Культура

В парке Якутска появился новый корабль из "Звездных войн"

Текст: Ольга Коваль

В якутском парке "Урдэл" появился новый макет космического корабля из легендарного фильма "Звездные войны". Над его созданием энтузиасты трудились все лето.

Фото: kinopoisk.ru
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"В нашем парке приземлился истребитель "X-wing" из Звездных войн! Тот самый корабль, который Люк Скайуокер повел в бой против Звезды Смерти!", - сообщается на страничке парка в Instagram.

Как рассказал РИА Новости один из авторов проекта Айаал Федоров, над изготовлением "Крестокрыла" работали шесть человек. За три месяца они успели сделать не только корабль, но и дроидов.

"Идея родилась из желания дать жителям Якутии возможность прикоснуться к "космическим" объектам. И конечно, нам интересно снимать блог, фанатскую версию", - пояснил Федоров.

На этот раз макет, созданный из фанеры и дерева, надежно закрепили, чтобы его не постигла участь предыдущего.

Напомним, что в марте этого года в парке построили 14-метровый макет космического корабля из сериала "Мандалорец", входящего во вселенную "Звездных войн". Однако простоял он недолго - в апреле из-за сильного ветра конструкция рухнула.

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