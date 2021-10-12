Покупатель дефектного Chery отсудил у дилера 8,5 млн рублей

Житель Самары взыскал с автосалона через суд 8,5 млн рублей за дефектный автомобиль Chery Tiggo 4, который ранее ему обошелся в 1,25 млн рублей, такая информация опубликована на сайте Железнодорожного районного суда города.

Из материалов дела следует, что самарец приобрел автомобиль в августе 2020 года новым, однако вскоре после покупки обнаружил многочисленные дефекты - сколы на дверных ручках, некачественную покраску переднего левого крыла, следы подкрашивания, сколы и царапины на пороге, частичный непрокрас задней двери, отсутствие герметика на задней двери и т.д. Из недостатков следовало, что заявленный новым автомобилем был до продажи был бит и впоследствии восстановлен.

14 августа 2020-го мужчина вручил продавцу (ООО "Проф Групп Строй") претензию о расторжении договора с требованием возврата денежных средств. Последующая независимая экспертиза подтвердила наличие производственных дефектов. В феврале 2021 покупатель подал иск против автосалона. Разбирательства длились несколько месяцев, в итоге суд занял сторону истца - и в сентябре решил удовлетворить большую часть его требований.

С "Проф Групп Строй" в пользу обманутого покупателя взыскали 1 250 000 рублей, проценты по кредитному договору в размере 88 692 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей, неустойку в размере 4 287 500 рублей, штраф в размере 2 818 096 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 20 000 рублей. Общая сумма - 8 474 288 рублей. Дефектная машина возвращена продавцу.