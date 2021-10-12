Вернувшаяся после 30 лет рабства в Туркменистане уфимка получила паспорт

50-летняя Гульбина Гильванова, которой власти Башкирии помогли вернуться на родину после 30 лет рабства в Туркменистане, вручили российский паспорт.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, торжественное вручение документа состоялось в управлении по делам миграции регионального МВД 11 октября. Напомним, Гульбина Гильванова уехала из Башкирии знакомиться с родственниками жениха в Республику Туркменистан еще 20-летней девушкой в 1991 году. Сначала писала письма, а потом пропала. И только через десятки лет Гульбина Гильванова вышла на связь с родной сестрой и рассказала, что все эти годы была практически рабыней у своего сожителя. Родные женщины обратились за помощью к главе Башкирии Радию Хабирову. В итоге властям удалось добиться возвращения Гульбины Гильвановой домой.

Женщина сразу после возвращения оформила в управлении по вопросам миграции МВД по РБ необходимые документы, чтобы получить гражданство Российской Федерации.

- Гульбина Тимиргалихановна родилась на территории РСФСР. Но в связи со сложившимся обстоятельствами в 1991 и 1992 годах гражданка бывшего СССР не могла самостоятельно выбрать постоянное жительство, поэтому теперь она признана гражданкой Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.