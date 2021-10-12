Почему в Сибири массово отменяются авивиарейсы

Пятнадцать труднодоступных населенных пунктов в Западной и Восточной Сибири остались без авиасообщения. В Томской области, Республике Алтай и Забайкалье прекращены перевозки пассажиров по внутренним рейсам.

Малой авиации в Сибири стало еще меньше. Авиакомпания "СиЛА" уведомила правительство трех регионов о приостановке полетов по внутриобластным маршрутам. В период осенней распутицы жители нескольких поселков остались без связи с большой землей. К примеру, в томское село Новый Васюган, где проживает более двух тысяч человек, добраться можно только по большой реке или по зимнику. Сегодня навигация уже прекращена, а лед "встанет" в лучшем случае в конце ноября.

Для жителей города Кедровый, одного из самых отдаленных от Томска, самолет - практически единственный способ попасть домой. Кедровый не имеет постоянного сухопутного сообщения с дорожной сетью России. В горные алтайские села Кош-Агач и Усть-Кокса есть семичасовая автомобильная дорога. Но на покрытых гололедом перевалах слишком опасно, а на самолете из Горно-Алтайска туда было долететь с комфортом всего лишь за час.

В аэропортах Забайкалья с каждым днем на онлайн-табло загорается все больше надписей "Отмена". Причем полеты отменяются не только внутри региона, но и в Иркутске.

- На сегодняшний день у нас остановились полеты в восемь населенных пунктов: Усть-Каренга, Юмурчен, Красный Яр, Менза, Красный Чикой, Краснокаменск, Усугли, Тунгокочен, - объясняет заместитель министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта края Сергей Кривощеков. - Практически все населенные пункты имеют альтернативное транспортное сообщение, за исключением трех, которые находятся в Тунгокоченском районе: Красный Яр, Юмурчен, Усть-Каренга. В эти населенные пункты у нас самолеты летали всего два раза в месяц, поэтому не было такой большой потребности. Но все равно они сейчас остались отрезанными. Там доставка продуктов осуществлялась либо по реке - лодками доставляли, либо в зимний период по автозимникам.

Этот год для сибирской авиакомпании "СиЛА" выдался крайне непростым. В июле самолет Ан-28, вылетевший из Томска в Кедровый с 15 пассажирами на борту, пропал с радаров практически сразу после набора высоты. Пилотам удалось посадить в тайге борт с двумя отказавшими двигателями. Выжили все. Но после авиакатастрофы перевозчик потерял воздушное судно. В компании начались многочисленные проверки, которые продолжаются и по сей день. В сентябре самолет L-410, эксплуатируемый авиакомпанией, совершил жесткую посадку в Иркутской области. Погибли четыре человека.

- Слухи о том, что "СиЛА" выбилась из сил не соответствуют действительности, - сообщил "РГ" руководитель авиакомпании Андрей Богданов. - Наш авиапарк в полном порядке. На днях мы запустили новые рейсы из Томска в Красноярск. Решение прекратить полеты на 15 площадках было принято исключительно в связи со вступлением в силу постановления правительства №1603 РФ от 5 октября 2020 года. В противном случае авиакомпании грозит административная ответственность. А при рецидиве - уголовное дело. Практически все рейсы в малые аэропорты субсидировались из региональных бюджетов. Это достаточно ощутимая для нас сумма, от которой придется отказаться. Но другого выхода нет. Мы обязаны исполнять требования законодательства.

По словам Богданова, "СиЛА" прекратила внутриобластные перевозки пассажиров далеко не первой. На Камчатке уже закрыт ряд вертолетных площадок.

Новое постановление правительства ввело повышенные требования к транспортной безопасности на посадочных площадках и вертодромах. К октябрю 2021 года малые аэропорты необходимо было существенно модернизировать. В том числе установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, набрать штат групп быстрого реагирования и так далее. Однако в регионах не смогли найти средства на реконструкцию площадок - это десятки миллионов рублей.

- Новые требования практически невыполнимы для большинства операторов небольших посадочных площадок, - считает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Это реальная проблема для таких огромных территорий, как наша. Спецограждения с сигнализацией, онлайн-видеонаблюдение и круглосуточное патрулирование просто нереальны для труднодоступных и малонаселённых пунктов. Новые требования избыточны для маленьких поселков в глухой тайге, и это не только томская проблема.

Только в Забайкалье на переоборудование малых аэропортов в небольших населенных пунктах потребуется 232 миллиона рублей. По словам Сергея Кривощекова, для осуществления этих работ потребуется помощь федеральных властей. Региональный минстрой начал переговоры с Минтрансом России по поводу выделения средств. В ответ получили заявление, что уже готовится постановление об отмене введенных требований, его должны принять в четвертом квартале текущего года.

В Томской области на выполнение требований безопасности на трех посадочных площадках необходимо найти около 75 миллионов рублей. На поддержание этих требований потребуется еще около 5 миллионов рублей - на каждую взлетную полосу. Местные власти считают, что вопрос транспортной доступности людей не менее важен, чем ее безопасность. Поэтому необходим компромисс.

Власти и Томской области, и Республики Алтай также обратились в Министерство транспорта РФ и федеральное правительство с просьбой пересмотреть новые требования к малым аэропортам. Томичи просят федеральный центр перенести срок вступления в силу новых требований и ввести дифференцированный подход, учитывающий интенсивность выполнения полетов и тип посадочной площадки.

"У нас тут не Шереметьево-2"

Посадочные площадки в Кош-Агаче и Усть-Коксе Республики Алтай трудно назвать аэродромом: это ровная грунтовая местность, на которую приземляются легкомоторные самолеты. Ни бетонной взлетной полосы, ни капитальных строений.

- У нас тут не Шереметьево-2, - прокомментировал ситуацию корреспонденту "РГ" Сергей Круглов, директор аэропорта Горно-Алтайска. - В горных селах мы просто не найдем специалистов по безопасности, не чабанов же, пасущих овец, нанимать.

При этом специалисты уверены, что отсрочками и переходными периодами делу не помочь. Расходы на переоборудование одной посадочной площадки в 25-30 миллионов и последующие расходы на содержание "безопасной" техники никогда не окупятся.

- Малая авиация во все мире убыточная, без государственного субсидирования она не будет работать, - уверен Сергей Круглов. - Поэтому требования по антитеррористической безопасности для маленьких сельских посадочных площадок надо отменить. Иначе в отрасли наступит коллапс, и мы вернемся в 1990-е годы. Сейчас получается, что государство с одной стороны вводит субсидирование перелетов в отдаленные города и села, а с другой - принимает такие требования, которые ставят крест на этих перелетах. В результате уже выделенные федеральные и региональные бюджетные средства на субсидирование останутся не востребованными.