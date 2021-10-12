В Новосибирске назвали лауреатов премии "Музыкальное сердце театра"

Максим Дунаевский (в центре) пообещал, что фестиваль будут проводить в разных городах России. Фото: Наталья Решетникова/РГ

Еще один театр из Сибири - Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва - получил престижную "Премию зрительских симпатий" за спектакль "Парижские тайны". А лучшим композитором признан Евгений Загот, написавший музыку к мюзиклу "Винил" Северской музыкального театра (Томская область).

Вручение премии впервые состоялось в Новосибирске, в Концертном зале им. Исидора Зака театра оперы и балета.

С 1 по 11 октября проходил одноименный фестиваль, и зрители могли увидеть лучшие музыкальные спектакли страны на сценах "Глобуса" и музыкального театра. Также в Государственном концертном зале им. А. Каца состоялся совместный проект президента фестиваля и премии, народного артиста России Максима Дунаевского и Новосибирской государственной филармонии: на концерте прозвучали произведения двух знаменитых композиторов - Исаака и Максима Дунаевских.

- Фестиваль показал, куда и как мы идем, как развивается музыкальный театр. Достижение этого года - создание Академии современного музыкального театра, ее членами стали более 100 известных деятелей культуры. Их голосование решило, кто будет награжден, - сказал Максим Дунаевский во время торжественной церемонии награждения лауреатов.

Он сообщил, что в дальнейшем планируется проводить фестиваль в крупных российских региональных театральных центрах, а не только Москве и Санкт-Петербурге.

В этом году экспертный совет премии рассмотрел около 100 заявок. В шорт-лист вошли 14 спектаклей из девяти городов России: номинантами стали государственные и независимые театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Северска, Барнаула, Кемерова, Уфы, Перми, Орла. Лауреаты определены в 18 конкурсных номинациях, еще три - в специальной.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, минкультуры Новосибирской области, федеральной программы "Большие гастроли", Фонда президентских грантов.

Справка "РГ"

Обладателями национальной премии "Музыкальное сердце театра" в 2021 году стали:

- "Лучший текст песен (автор/перевод)" - Сергей Плотов, Алексей Франдетти, Алексей Кортнев, "Лучший музыкальный руководитель" - Владимир Сапожников, "Лучшее световое оформление (художник по свету)" - Иван Виноградов (спектакль "Cabaret" Новосибирского театра "Глобус");

- "Лучший продюсер" - Леонид Кипнис, "Лучший режиссер" - Филипп Разенков, "Лучшая сценография" - Елена Вершинина, (спектакль "Фома" Новосибирского музыкального театра).

Полный список лауреатов на сайте фестиваля.