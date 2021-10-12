Что пишут петербургскому ангелу горожане и гости Северной столицы

Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке

Сегодня день рождения "Петербургского ангела". Девять лет назад, 12 октября 2012 года, на одной из скамеек Измайловского сада, где находится Молодежный театр на Фонтанке, появилась маленькая фигура сидящего на спинке скамейки Ангела. Петербуржцы считают, что он исполняет желания... Автор скульптуры Роман Шустров ушел из жизни в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба театра, Ангел мгновенно стал точкой притяжения для горожан и гостей города, вошел в экскурсионные маршруты и путеводители, его изображение появилось на логотипе Молодежного театра, миниатюры скульптуры стали продаваться в сувенирных магазинах, а летом 2021 года был признан одним из новых символов Санкт-Петербурга. В течение трех месяцев велось голосование за значимые здания, памятники и парки, открытые в XX-XXI веке. Конкурс был организован телеканалом "Санкт-Петербург" под патронатом Правительства города. Скульптура в Измайловском саду вошла в тройку новых символов Петербурга.

С самого появления Ангела посетители сада начали утеплять его вязаными шарфиками, оставляли конфеты и "натирали" нос, чтобы загадать желание. Со временем в стенах Молодежного театра родилась идея альтернативного способа загадать желание - в 2020 году начала свою работу "Почта Ангела".

В день рождения Ангела в Молодежном театре подвели итоги работы почты. И вот что выяснилось: за год в "небесную канцелярию" было отправлено 1551 письмо, что в два раза больше, чем в прошлом году. Всего с момента открытия "Петербургский ангел" получил более 2200 посланий.

"Милый, добрый Ангел", "уважаемый Ангел", "дорогой ангелочек" - с этих слов начинаются практически все письма. Все чаще петербуржцы и гости города пишут Ангелу не впервые и благодарят за помощь в исполнении желаний. Как и прежде, отправители просят Ангела о любви, здоровье близких, помочь решить "квартирный вопрос" и переехать жить "в самый красивый город на Земле" - Петербург. Многие письма посвящены проблеме пандемии. Часто обращаются и к Молодежному театру - пишут отзывы на спектакли и благодарят артистов.

Отправить письмо можно ежедневно в часы работы кассы театра.