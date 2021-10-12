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Рубрика: Культура

В Екатеринбурге прошел форум симфонических коллективов страны

Текст: Ирина Муравьева
Оркестры, дирижеры и их директора, руководители филармоний и продюсеры собрались в шестой раз на Симфонический форум в столице Урала. Аналогов этому "съезду" в музыкальном мире нет. Он проходит каждые два года (начиная с 2011) в залах Свердловской филармонии и включает в себя и цикл концертов российских оркестров и дискуссионный блок по актуальным темам оркестровой жизни в стране. Кроме прочего в программе форума - выставки, лекции, трансляции. В этом году на сценах Свердловской филармонии в рамках форума выступила почти тысяча музыкантов - это восемь российских оркестров: Российский Национальный Молодежный, Российский Национальный, Уральский филармонический, оркестры из Красноярска, Уфы, Томска, Ульяновска, Якутска.
Фото: предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии Фото: предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии
Фото: предоставлено пресс-службой Свердловской филармонии

Представить такой размах события во времена пандемии особенно сложно. Между тем Свердловская филармония всю программу, ею же и организованную, провела без потерь и не отступила, даже когда уже в процессе форума в Екатеринбурге объявили об ужесточении ограничительных мер и когда не смог прилететь на концерт-закрытие дирижер Александр Лазарев. С Уральским оркестром в тот вечер успешно выступил Алексей Богорад, исполнивший симфонии Брамса и Шуберта. Уральский оркестр и открывал форум, причем, не только на правах резидента: в тот день выдающемуся российскому коллективу исполнилось 85 лет. У оркестра, ровесника и базового коллектива Свердловской филармонии, богатейшая история, он работал крупнейшими музыкантами, среди которых Глиэр, Шостакович, Голованов, Кнушевицкий, Гилельс, Ойстрах, Нейгауз, Ростропович, Пендерецкий, Колобов, Плетнев, Гергиев и многие другие. Но на свое 85-летие Уральский оркестр, которым уже больше четверти века руководит Дмитрий Лисс, предстал коллективом экстра-класса, способным создавать не только эталонное звучание, но и продвигать на новый уровень понимание даже хорошо известных сочинений. Так, в исполнении оркестра Вторая симфония Рахманинова прозвучала с таким суровым драматизмом, плотностью рахманиновской красоты и воли, с таким внутренним напряжением, что эта музыка открылась в каком-то профетическом ракурсе, будто была написана не в дореволюционные годы, а на полтора десятилетия позже, когда мир, вдохновлявший Рахманинова, был разрушен и безвозвратно утрачен, обратился в миф, в "русскую Атлантиду". Миф этот сверкал в оркестре округлостями "золотых луковиц" меди, растекался в безбрежное и строгое звуковое пространство струнных, звучал голосами "душ" в соло духовых, с героической удалью выстраивал "атаки" и богатырский по масштабу финал. Это был одновременно сказ, эпос, глубинная красота - суровая, подлинная.

Фото: Markus Aubrecht
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Совершенно в другом образе предстал в следующий вечер Российский национальный молодежный симфонический оркестр с греческим дирижером Димитрисом Ботинисом, буквально взорвавший зал своим молодым энтузиазмом и колоссальным драйвом, напомнившем о раннем периоде знаменитого Молодежного оркестра им. Симона Боливара. Сложнейшая программа, в которую вошли Седьмая симфония Бетховена, Вальс Равеля и симфоническая поэма Рихарда Штрауса "Веселые проделки Тиля Уленшпигеля", прозвучала на мощной динамике, крупным звуком, технически великолепно, но стилистически однородно и массивно, без звуковой детализации, что, вероятно, объяснялось не точным попаданием в акустику зала.

Среди гостей форума оказались два коллектива, которыми руководит итальянец Фабио Мастранджело - Ульяновский государственный академический симфонический оркестр "Губернаторский" и Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica из Якутии. Оба оркестра показали крепкую профессиональную форму и интересный репертуар. Ульяновский оркестр с дирижером Юрием Ткаченко исполнили программу "Италия", объединившую "Римский карнавал" Берлиоза, произведения Пуччини и Мартуччи, "Итальянскую" симфонию Мендельсона. В первую очередь сюрпризом была оригинальность выбора оркестровых сочинений Пуччини и Мартуччи, которые редко звучат даже в Италии, в то время, как симфонические традиции в итальянской музыке, оказавшиеся в тени оперных достижений, поддерживались на протяжении всего ХIХ века. Ульяновскому оркестру удалось не просто передать характер партитур, звучавших в этот вечер: медитативность пронзительно печальной красоты "Ноктюрна" Мартуччи и грациозность его Жиги, колористическое мастерство молодого Пуччини в Симфонический прелюдии и сияющий праздничный бег "Итальянской" симфонии, но произвести впечатление культурой оркестрового звука. А молодой якутский оркестр Symphonica ARTica, выступивший вместе Фабио Мастранджело, подготовил для форума объемную программу русской музыки: свежо и сказочно прозвучавшая "Богатырская" симфония Бородина, зарядившая энергией гротеска и иронии прокофьевская Седьмая, репертуарная редкость - музыка к балету "Поцелуй феи" Стравинского, с ее изысканной игрой с цитатами из музыки Чайковского. Молодой якутский коллектив смог удивить публику и ясным оркестровым ансамблем, и своей энергичной звуковой харизмой.

Но суть Симфонического форума для российских оркестров намного шире, чем концертное выступление: для больших коллективов музыкантов это уникальная возможность прямых творческих контактов, это стимул для них создавать новые программы и это действительно шанс продвигать в стране оркестровое искусство.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Классика с Ириной Муравьевой

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