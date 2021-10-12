В Екатеринбурге прошел форум симфонических коллективов страны

Оркестры, дирижеры и их директора, руководители филармоний и продюсеры собрались в шестой раз на Симфонический форум в столице Урала. Аналогов этому "съезду" в музыкальном мире нет. Он проходит каждые два года (начиная с 2011) в залах Свердловской филармонии и включает в себя и цикл концертов российских оркестров и дискуссионный блок по актуальным темам оркестровой жизни в стране. Кроме прочего в программе форума - выставки, лекции, трансляции. В этом году на сценах Свердловской филармонии в рамках форума выступила почти тысяча музыкантов - это восемь российских оркестров: Российский Национальный Молодежный, Российский Национальный, Уральский филармонический, оркестры из Красноярска, Уфы, Томска, Ульяновска, Якутска.

Представить такой размах события во времена пандемии особенно сложно. Между тем Свердловская филармония всю программу, ею же и организованную, провела без потерь и не отступила, даже когда уже в процессе форума в Екатеринбурге объявили об ужесточении ограничительных мер и когда не смог прилететь на концерт-закрытие дирижер Александр Лазарев. С Уральским оркестром в тот вечер успешно выступил Алексей Богорад, исполнивший симфонии Брамса и Шуберта. Уральский оркестр и открывал форум, причем, не только на правах резидента: в тот день выдающемуся российскому коллективу исполнилось 85 лет. У оркестра, ровесника и базового коллектива Свердловской филармонии, богатейшая история, он работал крупнейшими музыкантами, среди которых Глиэр, Шостакович, Голованов, Кнушевицкий, Гилельс, Ойстрах, Нейгауз, Ростропович, Пендерецкий, Колобов, Плетнев, Гергиев и многие другие. Но на свое 85-летие Уральский оркестр, которым уже больше четверти века руководит Дмитрий Лисс, предстал коллективом экстра-класса, способным создавать не только эталонное звучание, но и продвигать на новый уровень понимание даже хорошо известных сочинений. Так, в исполнении оркестра Вторая симфония Рахманинова прозвучала с таким суровым драматизмом, плотностью рахманиновской красоты и воли, с таким внутренним напряжением, что эта музыка открылась в каком-то профетическом ракурсе, будто была написана не в дореволюционные годы, а на полтора десятилетия позже, когда мир, вдохновлявший Рахманинова, был разрушен и безвозвратно утрачен, обратился в миф, в "русскую Атлантиду". Миф этот сверкал в оркестре округлостями "золотых луковиц" меди, растекался в безбрежное и строгое звуковое пространство струнных, звучал голосами "душ" в соло духовых, с героической удалью выстраивал "атаки" и богатырский по масштабу финал. Это был одновременно сказ, эпос, глубинная красота - суровая, подлинная.

Совершенно в другом образе предстал в следующий вечер Российский национальный молодежный симфонический оркестр с греческим дирижером Димитрисом Ботинисом, буквально взорвавший зал своим молодым энтузиазмом и колоссальным драйвом, напомнившем о раннем периоде знаменитого Молодежного оркестра им. Симона Боливара. Сложнейшая программа, в которую вошли Седьмая симфония Бетховена, Вальс Равеля и симфоническая поэма Рихарда Штрауса "Веселые проделки Тиля Уленшпигеля", прозвучала на мощной динамике, крупным звуком, технически великолепно, но стилистически однородно и массивно, без звуковой детализации, что, вероятно, объяснялось не точным попаданием в акустику зала.

Среди гостей форума оказались два коллектива, которыми руководит итальянец Фабио Мастранджело - Ульяновский государственный академический симфонический оркестр "Губернаторский" и Государственный симфонический оркестр Symphonica ARTica из Якутии. Оба оркестра показали крепкую профессиональную форму и интересный репертуар. Ульяновский оркестр с дирижером Юрием Ткаченко исполнили программу "Италия", объединившую "Римский карнавал" Берлиоза, произведения Пуччини и Мартуччи, "Итальянскую" симфонию Мендельсона. В первую очередь сюрпризом была оригинальность выбора оркестровых сочинений Пуччини и Мартуччи, которые редко звучат даже в Италии, в то время, как симфонические традиции в итальянской музыке, оказавшиеся в тени оперных достижений, поддерживались на протяжении всего ХIХ века. Ульяновскому оркестру удалось не просто передать характер партитур, звучавших в этот вечер: медитативность пронзительно печальной красоты "Ноктюрна" Мартуччи и грациозность его Жиги, колористическое мастерство молодого Пуччини в Симфонический прелюдии и сияющий праздничный бег "Итальянской" симфонии, но произвести впечатление культурой оркестрового звука. А молодой якутский оркестр Symphonica ARTica, выступивший вместе Фабио Мастранджело, подготовил для форума объемную программу русской музыки: свежо и сказочно прозвучавшая "Богатырская" симфония Бородина, зарядившая энергией гротеска и иронии прокофьевская Седьмая, репертуарная редкость - музыка к балету "Поцелуй феи" Стравинского, с ее изысканной игрой с цитатами из музыки Чайковского. Молодой якутский коллектив смог удивить публику и ясным оркестровым ансамблем, и своей энергичной звуковой харизмой.

Но суть Симфонического форума для российских оркестров намного шире, чем концертное выступление: для больших коллективов музыкантов это уникальная возможность прямых творческих контактов, это стимул для них создавать новые программы и это действительно шанс продвигать в стране оркестровое искусство.