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12.10.2021 14:44
Рубрика: Общество

В Югре создали еще одну "умную" квартиру для инвалида

Текст: Елена Панова
В Югре появилась еще одна "умная" квартира для инвалида. Она стала уже третьей по счету в рамках проекта, реализуемого в регионе по оборудованию жилья интеллектуальными системами, которые существенно облегчают жизнь людей.
Фото: instagram.com/nv__komarova Фото: instagram.com/nv__komarova
Фото: instagram.com/nv__komarova

Комфортное жилье со всеми техническими тонкостями, учитывающими проблемы здоровья, создали сейчас для югорчанки-инвалида по зрению Анны Байде, живущей в Ханты-Мансийске.

Фото: Официальная страница Югры "ВКонтакте" vk.com/shtabugra
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Напомним, этот город стал первым из муниципалитетов автономного округа, который внедрил практику оборудования "умной квартиры" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Жилища оборудуют гаджетами под потребности людей с самыми различными заболеваниями - инвалидов на коляске, глухонемых, слабовидящих и так далее.

Сейчас в столице Югры появилась третья квартира для девушки с проблемами здоровья по зрению.

Показательно, что в гостях у нее одной из первых побывала глава Югры Наталья Комарова.

- Встретились с хозяйкой квартиры. Девушка рассказала о том, что новое жилье предоставила ей администрация города. Вход в жилой дом, путь до квартиры оборудован тактильными указателями, в самом помещении установлена сигнализация о протечках холодной и горячей воды, отопления. Есть датчики, сигнализирующее об открытии дверей и окон. Главная особенность жилья - голосовое управление бытовыми приборами, светом. Сейчас у Анны период установления, как она говорит, дружбы с "Алисой" - системой голосового управления, - рассказала побывавшая в гостях у новосела губернатор Наталья Комарова.

Безусловно, довольна новым жильем И сама Анна. Как она признается: удобная, прекрасно оборудованная под ее потребности квартира, позволит ей жить практически без посторонней помощи.

Как отмечают власти Югры, опыт обустройства квартир для людей, имеющих проблемы со здоровьем, будет тиражироваться при строительстве новых жилых комплексов и дальнейшем переоборудовании имеющихся квартир для инвалидов в типовых домах.

Кстати

Ранее "Российская газета" писала о первых двух "умных" квартирах для инвалидов, специально переоборудованных под их нужды.

В первой живет архивариус Ирина Башмакова: из-за редкого генетического заболевания с 16 лет она вынуждена передвигаться на коляске. Какие именно цифровые системы необходимы в жилище, советовала сама Ирина, исходя из своих потребностей. Квартиру разрабатывали под нее индивидуально. Входную дверь, например, можно открыть одним нажатием кнопки. Для свободного прохождения коляски проемы расширены, межкомнатных дверей нет. Специально оборудованы высокие "бордюры", чтобы колеса коляски не обивали стены. Яркость света можно регулировать автоматически.

Квартиру для Яны Калашниковой, инвалида по слуху, оснастили системой с функцией оповещения, расставили световые маяки, датчики открывания окон и дверей. При нажатии на звонок зажигается свет. Дополнительно установлены датчики открывания окон и дверей, пожарные сигнализаторы, датчики утечки воды. Это все можно увидеть на пульте, где высвечивается "вода", "замок", "окно". Все сигналы выводятся на планшет и на мобильный приемник.

Системы диагностики в медицине Югры признали одними из лучших в стране
В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск Югра. Энергия Севера

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